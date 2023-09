Cet évènement est passé Venez découvrir l’atelier Poterie avec démonstration de tournage et visiter la petite manufacture d’Ollas, Steff & Stuff Charnizay Catégories d’Évènement: Charnizay

Indre-et-Loire Venez découvrir l’atelier Poterie avec démonstration de tournage et visiter la petite manufacture d’Ollas, Steff & Stuff Charnizay, 16 septembre 2023, Charnizay. Venez découvrir l’atelier Poterie avec démonstration de tournage et visiter la petite manufacture d’Ollas, 16 et 17 septembre Steff & Stuff Gratuit Nous ouvrons les portes de nos ateliers de céramique, le 16 septembre et 17 septembre pour les journées du patrimoine.

Nous sommes artisans d’Art, Steff vous fera une démonstration de tournage et Stuff vous fera visiter la petite manufacture d’ollas.Venez découvrir le quotidien d’artisans qui savent remettre au goût du jour des produits en terre cuite ancestraux. Steff & Stuff Pineau 37290 Charnizay Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 91 50 50 https://www.steff-stuff.com/ https://www.facebook.com/steffetstuff;https://www.instagram.com/steff.et.stuff/ Atelier de céramique, poterie, fabrication artisanale. Parking sur place ou au chateau de charnizay Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00 @steff&stuff / Stéphanie patouret Détails Catégories d’Évènement: Charnizay, Indre-et-Loire Autres Lieu Steff & Stuff Adresse Pineau 37290 Charnizay Ville Charnizay Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Steff & Stuff Charnizay latitude longitude 46.910659;0.992314

