Paris New Morning Paris Stefano Di Battista New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stefano Di Battista New Morning, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 5 juillet 2021

de 20h30 à 23h

payant

FESTIVAL « ALL-STARS » Stefano Di Battista revient sur le devant de la scène, avec cette fois-ci un projet dédié au compositeur émérite, Ennio Morricone. L’ambition est donc de taille ! C’est auprès des musiciens André Ceccarelli (batterie) – Frédéric Nardin (piano) et Daniele Sorrentino (contrebasse) que le saxophoniste s’illustrera afin de rendre hommage à l’un des plus grands noms de la musique, Ennio Morricone. Dire qu’Ennio Morricone a contribué à l’univers du 7è art, serait un euphémisme. Ayant fait ses gammes en tant qu’orchestrateur et arrangeur au service de la société audiovisuelle RAI et de la maison de disque RCA (Italie), Morricone a très vite collaboré avec des réalisateurs comme Sergio Leone pour des films devenus aujourd’hui cultes : Une poignée de dollars (1964) – Le bon, la brute, et le truand (1966) – Il était une fois dans l’Ouest (1968) – etc… Plus de 500 oeuvres cinématographiques plus tard et une carrière récompensée à de maintes reprises (Academy Awards, César du cinéma, Golden Globes, etc…), Morricone a signé l’an passé sa révérence. Le temps est désormais venu pour Di Battista de rendre un bel hommage à un homme inspirant avec qui il a eu la chance de travailler. Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210705-5346-stefano-di-battista.html Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-07-05T20:30:00+02:00_2021-07-05T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris