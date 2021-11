Stefano Di Battista « Morricone Stories » Rocher de Palmer, 2 février 2022, Cenon.

Stefano Di Battista « Morricone Stories »

Rocher de Palmer, le mercredi 2 février 2022 à 20:30

Ennio Morricone n’aimait pas trop le jazz, musique d’improvisation qui seyait mal à ses compositions réglées au comma près. Il offrit pourtant Flora à Stefano di Battista qui lui avait fait part de son envie d’enregistrer un hommage. Un titre original qu’on entendra forcément sur scène, parmi les standards du virtuose aux 500 musiques de films, décédé en 2020. Pour ce tribute, le saxophoniste a également choisi d’explorer des airs moins connus, qu’il nous livre comme une épure, une relecture tout en finesse et intrépidité. On écoute les compositions de Morricone, même les plus célèbres, comme si c’était la première fois et on se prend à se demander si le musicien italien n’était pas finalement un grand jazzman qui s’ignorait. La salle de spectacle se change en cinoche et on se refait, doucement, du cinéma.

Tarif guichet : 29€ / Plein tarif : 27€ / Tarif abonné : 24€ – Places numérotées

Stefano di Battista revisite les compositions d’Ennio Morricone. Son jazz élégant, son approche sensible et respectueuse, transcendent et magnifient les airs du maestro italien.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



2022-02-02T20:30:00 2022-02-02T22:30:00