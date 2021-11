Paris Sunset Sunside Paris Stefano DI BATTISTA « Hommage à Ennio Morricone » Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stefano DI BATTISTA « Hommage à Ennio Morricone » Sunset Sunside, 30 janvier 2022, Paris. Stefano DI BATTISTA « Hommage à Ennio Morricone »

du dimanche 30 janvier 2022 au mardi 1 février 2022 à Sunset Sunside

André Ceccarelli – batterie ; Fred Nardin – piano ; tba – basse ; Stefano di battista – sax Stefano est personnellement notre premier choc musical des années 90. Cet ovni du sax a rapidement conquis le public parisien. Il est devenu notre fierté et un immense talent. Welcome home. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T18:00:00 2022-01-30T19:30:00;2022-01-30T20:00:00 2022-01-30T22:00:00;2022-02-01T19:30:00 2022-02-01T21:00:00;2022-02-01T21:30:00 2022-02-01T23:00:00

