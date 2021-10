STEFANO CARBONELLI “MORPHÉ” Le Baiser Salé, 26 novembre 2021, Paris.

Guitariste et compositeur éclectique, Stefano Carbonelli est l’un des musiciens d’origine italienne les plus inventifs de sa génération !

Récemment installé à Paris, Stefano Carbonelli présente son dernier album “Morphé” produit par le prestigieux label CAM Jazz. Le titre s’annonce comme un véritable reflet du thème de l’œuvre : l’essence de la forme. Les morceaux prennent la forme de constructions articulées et imprévisibles qui capturent l’auditeur pour le surprendre à chaque pas. L’écriture contrapuntique est toujours recherchée en offrant un mélange personnel entre la musique de chambre néo-classique et le jazz moderne.Trois musiciens d’avant-garde pour l’accompagner : Matt Chalk, saxophoniste du Kansas (USA) actuellement artiste en résidence au French-American Creative Exchange à La Courneuve, Etienne Renard, membre actif de la scène jazz française issu du CNSM et Thomas Delor, musicien autodidacte nommé parmi les 20 jazzmen de l’année 2018 par Libération dont le dernier album « Silence the 13th » a été adoubé par la critique (4 étoiles JazzMagazine, « Indispensable » chez Paris Move, « Disque élu » chez Citizen jazz).

STEFANO CARBONELLI guitare, MATT CHALK sax, ETIENNE RENARD basse, THOMAS DELOR batterie





