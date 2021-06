STEFANO BOLLANI – VARIATIONS SUR JESUS CHRIST SUPERSTAR LE BAL BLOMET, 24 septembre 2021-24 septembre 2021, Paris.

Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h à 22h

L’immense pianiste italien ressuscite en solo l’opéra-rock d’Andrew Lloyd Weber

Le pianiste et compositeur italien Stefano Bollani continue de nous surprendre : voilà qu’il nous présente sa version de “Jesus Christ Superstar” d’Andrew Lloyd Webber ! Et il choisit de le faire exactement 50 ans après la sortie de l’album original.

Bollani a vu le film « Jesus Christ Superstar » pour la première fois lorsqu’il avait 15 ans, et il est tout de suite tombé amoureux des musiques et de l’atmosphère des scènes.

Depuis il a écouté l’album encore et toujours. Il apprend très vite tous les textes des chansons, mais n’ose à peine jouer la musique.

« Maintenant, je sens que le temps est venu pour moi de reprendre l’opéra culte et voir jusqu’où ma version peut arriver. Les musiques de Lloyd Webber vont certainement être une importante source d’inspiration, guide et référence. J’ai choisi la formule du piano solo car l’histoire d’amour ici est en réalité entre l’opéra rock et moi-même, et je sais qu’une histoire d’amour est meilleure lorsqu’elle reste intime. »

Et voici donc la version piano solo de Bollani de « Jesus Christ Superstar » !

Ne vous attendez pas à une interprétation instrumentale fidèle à l’original. Non, Bollani va librement – mais respectueusement ! – approcher et improviser sur les morceaux et chansons du chef-d’œuvre de Lloyd Web- ber en suivant son propre esprit musical.

Son interprétation sera influencée par les nombreuses traditions musicales, genres, styles et rencontres qui, au cours de ses trente années de musique aux multiples facettes, l’ont influencé et façonné pour aboutir à son propre langage.

