Stefan Filey Hôtel C2, 27 avril 2022, Marseille.

Stefan Filey

Hôtel C2, le mercredi 27 avril à 20:00

Stefan Filey, c’est d’abord une voix. En concert, fermez-les yeux, écoutez-le chanter “What’s going on ?” et vous vous poserez en effet cette question, tant son interprétation de Marvin Gaye fait frissonner. Et cela n’a échappé à personne. De Mickaël Jackson, qui lui demande de faire sa première partie, à Johnny Hallyday ou dernièrement Christophe Maé avec qui il part en tournée, Stefan Filey a fait résonner sa tessiture de ténor dans les salles du monde entier. Ce pionnier du Rn’B et du gospel français, nous embarquera dans l’esprit Motown. Et enfin puisque Stefan Filey n’est pas qu’une voix, mais aussi un pianiste et un compositeur remarquable il vous fera découvrir aussi ses propres compositions. *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T23:00:00