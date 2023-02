STEF KAMIL CARLENS play BOB DYLAN HET DEPOT – GROTE ZAAL, 30 mars 2023, LEUVEN.

STEF KAMIL CARLENS play BOB DYLAN HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:00 (2023-03-30 au ). Tarif : 31.5 à 31.5 euros.

Een eerbetoon aan Bob Dylan door Stef Kamil Carlens & The Gates of Eden. Op 8 december hield Bob Dylan’s ‘Never Ending Tour’ halt in Washington DC. Door een virus deed Dylan wat geen enkele Bobcat voor ogen hield: (voorlopig) niet meer optreden. Ondanks de leuze “Nobody sings Dylan like Dylan”, kan je bibliotheken vullen met Dylan-covers. In alle maten én genres wordt de legendarische zanger gecoverd. Ter ere van Bob zijn tachtigste verjaardag streamde Stef Kamil Carlens in 2021 een concert met een eigenzinnige selectie uit Bobs oeuvre. Het spelplezier spatte van het scherm, virtuele aanwezigen prezen de verrassende arrangementen en de livestream was onvergetelijk. En nu? Live! Stef Kamil Carlens komt samen met The Gates of Eden zijn eerbetoon aan Bob Dylan live brengen op ons podium. Of Dylan nu ook zijn terugkeer naar de podia zal aankondigen, weet alleen Bob. Geniet zonder mate!

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

En nu? Live! Stef Kamil Carlens komt samen met The Gates of Eden zijn eerbetoon aan Bob Dylan live brengen op ons podium. Of Dylan nu ook zijn terugkeer naar de podia zal aankondigen, weet alleen Bob. Geniet zonder mate!

