Dieuze Moselle Dieuze Stef, musicien depuis sa jeunesse, nous offrira 15 chansons de son répertoire. Habituellement accompagné d’une voix féminine, il sera en solo avec sa guitare. Un moment de détente, de partage que l’on appréciera.

Petite restauration bio et locale possible à partir de 19h- avec des mets à partir de 6€. +33 3 87 86 03 22 http://linventerreduprevert.org/ ANNA D

