#Steampunk : Didier Graffet Médiathèque de Quimperlé, 23 octobre 2021, Quimperlé.

#Steampunk : Didier Graffet

du samedi 23 octobre au samedi 15 janvier 2022 à Médiathèque de Quimperlé

La galerie Bureau 21 et la médiathèque de Quimperlé vous proposent de découvrir une exposition #Steampunk ! Elle réunit des œuvres de Didier Graffet, peintre du Steampunk, de Hugues Le Baron, sculpteur sur métal, d’Oolf, créatrice de bijoux et la locomotive de Joël Le Floc’h, sculpteur. Le Steampunk, qu’est-ce que c’est ? D’abord un courant littéraire mêlant l’époque Victorienne et une ère industrielle reposant sur la vapeur, le Steampunk est devenu une esthétique à part entière, inspirant toutes les formes d’art. Plongez dans cet univers rétrofuturiste et participez à nos animations : Café littéraire et BD Steampunk, Atelier BD, Projection à la Bobine, Conférence découverte, Rencontre avec Didier Graffet…

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque de Quimperlé 18 place Saint-Michel 29300 Quimperlé Quimperlé Queblen Finistère



