Istres Bouches-du-Rhône 5 5 Vous n’avez jamais vu de steaks de bison ?

C’est que vous ne connaissez pas les mains de Marcel !

Inspirant le désir ou la répulsion épidermique, Marcel n’en laisse aucune indifférente…

Mais comment se faire une idée de ce qu’est ce type qui ne met jamais les pieds, lui, dans cette foutue laverie dont il est pourtant la vedette ? La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

