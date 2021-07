Istres Istres 13800, Istres Steak de bison Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Istres

Steak de bison Istres, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Istres. Steak de bison 2021-07-20 – 2021-07-20 Complexe sportif le podium Chemin De capeau

Istres 13800 C’est que vous ne connaissez pas les mains de Marcel ! Inspirant le désir ou la répulsion épidermique, Marcel n’en laisse aucune indifférente même si c’est ce qu’elles crient sur les toits.

1h10 de rire, spectacle tout public Une comédie pour laver son linge en famille ou entre amis ! Vous n’avez jamais vu de steaks de bison ? C’est que vous ne connaissez pas les mains de Marcel ! Inspirant le désir ou la répulsion épidermique, Marcel n’en laisse aucune indifférente même si c’est ce qu’elles crient sur les toits.

1h10 de rire, spectacle tout public dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: 13800, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Complexe sportif le podium Chemin De capeau Ville Istres lieuville 43.50791#4.96759