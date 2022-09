LITHOPHONE églse Ste FOY DES VIGNES STE FOY DES VIGNES Catégories d’évènement: Dordogne

Deux disques en pierre

Un caillou cerné par deux cordes

Deux tambours

Rotation, frottements, résonances. ALEXANDRE CHANOINE Alexandre Chanoine fabrique des objets avec des pierres, à la fois sculptures, jouets et instruments. Il les manipule, les bouscule, les faits sonner en explorant les puissances de gestes primitifs, prémices d’érosion. Convoquant des temporalités qui dépassent de loin celles des humains et par delà toute catégorisation de ses gestes et œuvres, Alexandre Chanoine creuse un sillon aussi sensible que singulier, où l’infiniment vieux nous fait entendre l’infiniment beau. églse Ste FOY DES VIGNES LE BOURG 24130 STE FOY DES VIGNES Dordogne jeudi 6 octobre – 20h00 à 20h30

