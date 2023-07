Festival Orgues d’Été – Renaissance de l’Orgue Ste-Croix & St-Michel à Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Bordeaux, 12 juillet 2023

Festival Orgues d'Été – Renaissance de l'Orgue
12 juillet – 24 août
Ste-Croix & St-Michel à Bordeaux

Entrée libre.

Cet été, 10 organistes se succèdent :

Maximilien Wang & Astrid Patay (soprano) le 12 juillet à St-Michel

Eva Darracq le 13 juillet à Ste-Croix

Pierre Offret les 19 à St Michel & 20 juillet à Ste-Croix

Konstantin Reymaier les 26 à St Michel & 27 juillet à Ste-Croix

Liesbeth Schlumberger les 2 aout à St Michel & 3 aout à Ste-Croix

Paul Darrouy le 9 aout à St-Michel

Martin Tembremande le 10 aout à Ste-Croix

Frédéric Blanc le 16 aout à St-Michel

Paul Goussot le 17 aout à Ste-Croix

Henri-Franck Beaupérin les 23 à St Michel & 24 aout à Ste-Croix

Ste-Croix & St-Michel à Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux 33000 Saint-Michel
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00
2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T19:00:00+02:00

