Stavo + Ratus + Joy C + Misa + Guests Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Stavo + Ratus + Joy C + Misa + Guests vous donnent rendez-vous le 5 avril à l’Espace Julien.

CMR x MCM



CMR et MCM s’allient pour une soirée 100% urbaine à l’Espace Julien, le 5 avril prochain. Au programme, punchlines et prods percutantes, là où la mélodie et l’art de la rime deviennent complémentaires. Sur un plateau composé d’artistes de talent, tous.tes réputé.e.s pour leurs prestations scéniques, on assistera à un Classico des plus fracassants.



• Stavo

Une voix grave et puissante sortie tout droit des profondeurs du 93. Des textes percutants, caractérisés par des schémas de rimes inédits et frappants. Stavo est l’incarnation de cette force brute et humaine, de cette poésie noire et directe issue de ce département. Avec « TVX » le sevranais assène un direct ; une trap rugueuse et sans concession laissant la place à des featuring remarqués et qualitatifs comme Freeze Corleone, Zed, Alpha Wann, 1PLIKÉ140… Alors que la France entière le remercie encore pour les travaux réalisés sous la bannière du 13 Block, il attaque 2024 en chef de chantier prêt à entamer un travail de gros œuvre dans le rap hexagonal.



• Ratus

Ratu$, est un rappeur originaire de Pierrefitte-sur-Seine (93) et signé sur le label Saboteur Records, fondé par Deen Burbigo et Eff Gee. Il démontre au micro une aisance insolente, couplée à un bel assemblage de prods aussi incisives que son écriture. Dans son œuvre, la mentalité du charbonneur est présente en continu avec un véritable discours autour de la nécessité de travailler. Solidité et fidélité au sein du groupe, il ne cherche pas à se mélanger mais plutôt à travailler avec des artistes qui lui ressemblent vraiment. Également proche du R.P.T.G et d’Alpha Wann, il se fera connaître du grand public à la sortie du morceau « Velux » présent sur la Don Dada Mixtape vol.1.



• Misa

Les rues du 5ème arrondissement marseillais sont signées Misa. Entre lyrics incisifs, mélodies entraînantes et rimes percutantes, l’artiste dépeint un tableau fidèle à son Sud. Partisan du rap old-school, Misa n’hésite pas à s’immiscer et à performer dans des genres toujours plus complexes ; de la trap à la drill, passant par la boom-bap et par un style plus mélodique. Véritable couteau-suisse musical, l’artiste nous livre une expérience unique en son genre, mettant son public au cœur de son anthropologie. 2024 sera sous le signe du partage. Misa débute cette nouvelle année avec une série de singles qui reflètent ses idéologies en matière de rap français. Des champs lexicaux mêlant la violence et l’espoir, l’échec et l’issue, des textes et des prods porteuses d’un message authentique et poignant.



• Joy C

Trap, drum’n’bass, jersey, afro & repeat. De quoi dessiner le portrait de Joy C, rappeuse originaire de Marseille. C’est en proposant une direction artistique maîtrisée et fidèle à ses performances en Live que l’artiste conquiert son public. Membre de « La Frappe » (Marsatac) en 2023, Joy C n’a fait que confirmer son esthétique et son identité. Aux frontières entre la mélodie et l’auto-tune, Joy C traite de différentes thématiques. Un univers électrique et singulier qui nous réunit autour d’émotions universelles, toujours traitées avec brio la trahison, la tristesse, la mélancolie mais aussi le futur, l’espoir et la détermination. En Live, l’artiste s’impose par une énergie contagieuse, une présence charismatique et remarquable.



Une proposition de Chinese Man Records et Music & Cinéma Marseille. EUR.

Début : 2024-04-05 19:00:00

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

