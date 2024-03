STAVO + RATU$ + ZEQUIN + JOY C + MISA Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Chinese Man Records et le Festival international Music & Cinema Marseille s’allient pour une soirée 100% urbaine à l’Espace Julien.

Au programme, punchlines et prods percutantes, là où la mélodie et l’art de la rime deviennent complémentaires. Sur un plateau composé d’artistes de talent, tous.tes réputé.e.s pour leurs prestations scéniques, on assistera à un Classico des plus fracassants.

Stavo (13 Block), Ratu$, Zequin, Joy C et Misa vous embarquent pour une soirée aux goûts de trap, mais aussi de jersey, d’afro, de rap old-school et de drill, avec une énergie débordante. 17.5 17.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

Espace Julien 39 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

