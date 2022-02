Status Quo “Out Out Quoing” Tour 2022 Le Colisée, 19 novembre 2022, Roubaix.

Le Colisée, le samedi 19 novembre à 20:00

### _**Out Out Quoing**_ **_Tour_** **2022 ** En septembre 2019, alors en pleine promotion de leur 33ème album **_Backbone,_** STATUS QUO a donné un concert incroyable lors de l’événement **_Festival in a Day_** de Radio 2 à Hyde Park (Londres) devant 65 000 fans. Cela s’est avéré être leur dernier prestation au Royaume-Uni, car la tournée d’hiver _Backbone_ de 2020 a été annulée dans son intégralité en raison de la crise sanitaire. Désormais, STATUS QUO est ravi de pouvoir annoncer son retour sur scène attendu depuis longtemps avec la tournée **_Out Out Quoing_**. Francis Rossi a déclaré : « _Nous avons hâte de jouer à nouveau. Chaque concert est spécial pour nous, et cela fait trop longtemps que nous n’avons pas pu jouer. «_ Sortir», est devenu un peu un rêve avec la crise sanitaire, mais ce rêve redevient peu à peu réalité. Le nom de la tournée contient donc un peu d’humour, et reste annonciateur de la fête à venir. J’exhorte les fans à se préparer à l’énergie positive de la musique live !» Avec plus de 130 millions de disques vendus, STATUS QUO continue de créer, de s’améliorer et de jouer comme ils le font depuis plus d’un demi-siècle. Leurs tubes _Pictures of Matchstick Men_, In the Army Now, Rockin’ All Over the world et leurs 5500 concerts ont marqué des millions de personnes et ont fait de STATUS QUO un véritable monument de la musique rock.

De 35 à 49 €

Avec plus de 50 ans de carrière, Status Quo est une légende du hard rock britannique.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



