Statue Of Loss Panthéon, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h à 21h10

Le samedi 26 juin 2021

de 21h à 22h10

payant

DANS LE CADRE UNIQUE DU PANTHÉON, UNE PERFORMANCE EN MUSIQUE ET DANSE POUR COMBATTANTS CONGOLAIS OUBLIÉS.

Faustin Linyekula entre au Panthéon! Et ce monument, symbole de valeurs républicaines, de culture et de recherche, semblait l’attendre. Le chorégraphe et metteur en scène de Kisangani, fondateur des désormais célèbres Studios Kabako, crée sa « statue de la perte » à partir de lettres et autres documents authentiques, pour rendre hommage aux soldats congolais qui combattirent en Belgique, enrôlés par la nation qui les avait asservis. Mais il évoque aussi les milliers d’hommes et femmes anonymes, morts au cours des guerres en Afrique. Autour de lui, on retrouve la chanteuse et comédienne Hlengiwe Lushaba qui vient d’Afrique du Sud, ainsi que le musicien congolais Franck Moka et le trompettiste américain Heru Shabaka-Ra. Ensemble, ils érigent un monument chorégraphique et musical, vivant et éphémère, à la mémoire des victimes oubliées. Car la mémoire est un devoir.

DIRECTION ARTISTIQUE Faustin Linyekula

INSTALLATION SONORE Franck Moka

DRAMATURGIE Marc Antoine Vumilia Muhindo

AVEC Faustin Linyekula, Hlengiwe Lushaba, Franck Moka, Heru Shabaka-Ra

Panthéon 25 place du Panthéon Paris 75005

10 : Cardinal Lemoine (481m) 10 : Maubert – Mutualité (519m)



Date complète :

Andreas Etter