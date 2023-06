Les Mandubii à Alésia – Reconstitution d’un camp gaulois Statue de Vercingétorix Alise-Sainte-Reine, 17 septembre 2023, Alise-Sainte-Reine.

Les Mandubii à Alésia – Reconstitution d’un camp gaulois Dimanche 17 septembre, 10h00 Statue de Vercingétorix Entrée libre

Sur le Mont Auxois, venez découvrir une démonstration du Vallus, ancêtre de la moissonneuse, les mélodies de la lyre du barde de la troupe et déguster du vin gaulois !

Éclairés par les conseils érudits des membres de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois, des fouilles d’Alésia, des professionnels du Muséoparc, des archéologues, universitaires et conservateurs du patrimoine : venez les rencontrer et partager leur aventure !

Revêtus de vêtements gaulois, ils vous feront découvrir leurs coutumes, leur allure, leurs habitudes culinaires ou guerrières… pour mieux connaître notre histoire.

Statue de Vercingétorix Allée Félix Kir 21150 Alise-sainte Reine Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Mairie d’Alise-sainte-Reine