Statue de boue Paillet, 18 septembre 2022, Paillet.

Statue de boue Paillet

2022-09-18 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Paillet Gironde Paillet

EUR La sculpture de boue de Robert Kéramsi rejette d’avance les termes de la vieille controverse du beau contre le vrai. Elle rayonne de la jubilation d’un métier évidemment inné. Elle est sauvage et puissante mais ne semble pas le savoir. Elle inquiète autant qu’elle attire, comme une

bête non domestiquée. Installations de sculptures de boue in situ en bords de Garonne, performances participatives d’élaboration de personnages de boue, une journée complète dédiée à la formation des alluvions de Garonne.

La sculpture de boue de Robert Kéramsi rejette d’avance les termes de la vieille controverse du beau contre le vrai. Elle rayonne de la jubilation d’un métier évidemment inné. Elle est sauvage et puissante mais ne semble pas le savoir. Elle inquiète autant qu’elle attire, comme une

bête non domestiquée. Installations de sculptures de boue in situ en bords de Garonne, performances participatives d’élaboration de personnages de boue, une journée complète dédiée à la formation des alluvions de Garonne.

+33 5 56 76 38 00

La sculpture de boue de Robert Kéramsi rejette d’avance les termes de la vieille controverse du beau contre le vrai. Elle rayonne de la jubilation d’un métier évidemment inné. Elle est sauvage et puissante mais ne semble pas le savoir. Elle inquiète autant qu’elle attire, comme une

bête non domestiquée. Installations de sculptures de boue in situ en bords de Garonne, performances participatives d’élaboration de personnages de boue, une journée complète dédiée à la formation des alluvions de Garonne.

CDC

Paillet

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT Cadillac-Podensac