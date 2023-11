– Meet’Up Greentech 7-8 nov 2023 Statoion F Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Organisé par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique, ce rassemblement permet un moment d’échange privilégié entre les acteurs de l’écosystème (start-up, PME innovantes, grands groupes, investisseurs, collectivités territoriales, acheteurs publics…) pour :

Accélérer les politiques publiques de la transition écologique.

Partager et diffuser les dernières orientations et innovations de la greentech.

Créer des opportunités de développement pour les start-up et les PME.

Au programme : Rendez-vous d’affaires, conférences, stands et networking.

Statoion F 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T08:00:00+01:00 – 2023-11-07T19:00:00+01:00

2023-11-08T08:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:00:00+01:00