CARSAT MP, le jeudi 5 mai à 11:00

Savez-vous que 80 % des accidents du travail sont dus à l’activité physique ? La Carsat Midi-Pyrénées vous propose un webinaire pour vous permettre de mieux comprendre les accidents du travail et maladies professionnelles dans votre secteur d’activité et vous permettre de vous situer sur le territoire Midi-Pyrénées. Après cette analyse, les experts de la Carsat vous proposeront des solutions : incitations financières, formations, conseils… Le webinaire sera animé par Pascale Huber et Guy Hourriez, Ingénieurs Conseil, Carsat MP Participation gratuite – Inscription obligatoire, nombre de places limité Première analyse : Quelles conclusions et orientations en Midi-Pyrénées ? CARSAT MP 2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE Cedex 9 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T12:00:00

Lieu CARSAT MP Adresse 2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE Cedex 9 Ville Toulouse

CARSAT MP Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

