Ecriture rap-slam: les mots cohabitent Station V by Vilogia Lille, samedi 10 février 2024.

Ecriture rap-slam: les mots cohabitent Atelier écriture rap-slam (6+ ans) Samedi 10 février, 14h00 Station V by Vilogia Sur inscription (via site internet)

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

Ywill, auteur-interprète lillois depuis 20 ans dans l’univers du Rap, a toujours accordé beaucoup d’importance à la transmission de son Art. Dans ses ateliers, le rapport à l’écriture est désacralisé, la parole se libère, on réalise que chaque mot est un son, que chaque mot est un sens. Ywill vous invite à travers cet atelier à vous familiariser aux quelques clés nécessaires à la maîtrise du rap, un mode d’expression à part entière.

Station V by Vilogia 1 rue Nationale, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Situé sur la Grand Place de Lille, Station V a pour ambition de réunir les professionnels et le grand public autour des grands enjeux de l'habitat de demain. Dans une démarche engagée de préservation de l'environnement, l'aménagement intérieur du lieu a été imaginé pour favoriser l'économie circulaire et l'artisanat local.