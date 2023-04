6 pattes – 1000 formes: Les insectes Station V by Vilogia Lille Catégories d’Évènement: Lille

6 pattes – 1000 formes: Les insectes Station V by Vilogia, 13 mai 2023, Lille. 6 pattes – 1000 formes: Les insectes Samedi 13 mai, 14h00 Station V by Vilogia Entrée gratuite mais nécessite une inscription au préalable via notre site internet. Toutes les petites bêtes ne sont pas des insectes. Pour s’en assurer, cette animation reprend les caractéristiques du groupe des insectes et permet de découvrir leur diversité et leur rôle. Observation d’insectes vivants, boîtes d’insectes étalés et maquettes.

L’atelier se déroulera à notre agence Station V située au 1 rue Nationale à Lille. Station V by Vilogia 1 rue Nationale, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0359355958 https://www.station-v.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.station-v.fr/6-pattes-1000-formes-les-insectes-bis »}] Situé sur la Grand Place de Lille, Station V a pour ambition de réunir les professionnels et le grand public autour des grands enjeux de l’habitat de demain. Dans une démarche engagée de préservation de l’environnement, l’aménagement intérieur du lieu a été imaginé pour favoriser l’économie circulaire et l’artisanat local. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

