Dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Dans le cadre général, deux dominantes au séjour :

– les activités physiques et sportives à dominante nautique :

Durant la semaine, les adolescents auront la possibilité de s’initier à la voile et au paddle géant.

Des temps d’animation autour de jeux sportifs et collectifs seront mis en place par l’équipe d’animation – la science :

Une veillée astronomie par un animateur professionnel ayant l’agrément petite ourse aura également lieu.

En amont de cette veillée, des temps d’animation autour des constellations et de l’utilisation d’un télescope seront mis en place. Dans le cadre du renforcement des apprentissages :

– Mise en œuvre du projet départemental des Francas de l’Aisne :

« Voyage dans les livres ! » :

Durant la semaine par le biais des actions suivantes :

– mise à disposition de livres qui peuvent être empruntés sur la semaine

– mise en place de temps libres permettant à ceux qui le souhaitent de lire

– mise en œuvre de temps d’animation autour du livre (jeux d’écriture : cadavre exquis / création de petites histoires avec des mots imposés …)

– projet de création d’un kamishibaï qui sera offert à un centre de loisirs : (création de l’histoire / écriture / illustration) – Activités manuelles permettant de développer sa dextérité en lien avec des connaissances de mathématiques, de sciences et de physique :

– atelier de création d’un nichoir

– atelier de création de plat en verre – Activités civiques et écologiques, engagement au service des autres et de la protection de la nature :

– Réflexion des règles de vie en collectif

– Temps d’échanges permettant à chaque adolescent de s’exprimer

