Fête du sauvetage Station SNSM de Barfleur Barfleur, 22 juillet 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

La Station SNSM de Barfleur organise le 22 juillet, sa première fête du sauvetage.

Au programme de cette journée : Sorties en mer a Bord de la vedette, Démonstrations de sauvetage, Jeux pour petits et grands, Tombola.

En soirée, Concert du Groupe Fils & Chips suivi d’un DJ set.

Tous les profits seront versés a la station SNSM de Barfleur..

2023-07-22

Station SNSM de Barfleur

Barfleur 50760 Manche Normandie



On July 22, the Barfleur SNSM Station organizes its first rescue festival.

The program for the day includes: sea outings aboard the launch, rescue demonstrations, games for young and old, and a tombola.

In the evening, a concert by Fils & Chips followed by a DJ set.

All proceeds go to the Barfleur SNSM station.

La estación de la SNSM de Barfleur organiza el 22 de julio su primera fiesta de los botes salvavidas.

En el programa del día: salidas al mar a bordo de la lancha, demostraciones de salvamento, juegos para grandes y pequeños, tómbola.

Por la noche, concierto de Fils & Chips seguido de un DJ.

La recaudación se destinará íntegramente a la SNSM de Barfleur.

Die SNSM-Station von Barfleur organisiert am 22. Juli ihr erstes Rettungsfest.

Auf dem Programm stehen: Ausfahrten mit dem Schnellboot, Vorführungen von Rettungsaktionen, Spiele für Groß und Klein, Tombola.

Am Abend findet ein Konzert der Gruppe Fils & Chips statt, gefolgt von einem DJ-Set.

Alle Einnahmen gehen an die SNSM-Station in Barfleur.

