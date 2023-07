Visite libre de la Station Radar 44 Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande Catégories d’Évènement: Calvados

Visite libre de la Station Radar 44 16 et 17 septembre Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande, 16 septembre 2023, Douvres-la-Délivrande. Visite libre de la Station Radar 44 16 et 17 septembre Station Radar 44 3€, gratuit <10 ans. Billet d'entrée au tarif unique de 3€ – gratuit moins de 10 ans Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2023, nous vous proposons : visite du musée en autonomie avec votre smartphone comme audioguide des visites commentées du musée par les bénévoles de notre association (RESERVATIONS sur notre site internet conseillées)

une exposition sur les auxilliaires feminines au sein des armées pendant la Seconde Guerre mondiale

un camp militaire britannique et allemand, présentés par des associations de reconstitution historiques.

la reconstitution de la vie des soldats au sein d’un bunker de casernement, animée par une des associations de reconstitution historique présente.

exposition de vehicules militaires et civils des années 40. possibilité de vous restaurer le midi, avec la présence d’un food truck

d’autres surprises, suivez les réseaux sociaux et notre site internet…

Les chiens sont autorisés en laisse, (des sacs à déjections sont fournis si besoin) Station Radar 44 Musée du radar, 14440 Douvres-la-Délivrande, Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie 07 57 48 77 32 https://www.musee-radar.fr Venez découvrir l’unique et authentique Station de détection aérienne de la Luftwaffe située juste derrière les Plages du Débarquement.

Vous y découvrirez à l’intérieur de bunkers l’histoire de la station, celle de l’outil secret qui changea le cours de la WW2 qu’est le radar, ainsi que la vie des civils et des soldats allemands sur Douvres-la-Délivrande. Tres grand parking aménagé de tables de pique-nique, WC pour les visiteurs, possibilité de telecharger gratuitement une application téléphonique transformant votre propre Smartphone en audioguide (Audiospot). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

