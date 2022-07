Expositions et Animations sur la Station Radar 44 Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

3€, gratuit <10 ans Exposition photo sur le personnel féminin de la Luftwaffe et RAF, durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que diverses animations incluant la visite du musée. Station Radar 44 Musée du radar, 14440 Douvres-la-Délivrande, Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie Tres grand parking aménagé de tables de pique-nique, WC pour les visiteurs, possibilité de telecharger gratuitement une application téléphonique transformant votre propre Smartphone en audioguide (Audiospot). 07 57 48 77 32 https://www.musee-radar.fr Venez découvrir l'unique et authentique Station de détection aérienne de la Luftwaffe située juste derrière les Plages du Débarquement. Vous y découvrirez à l'intérieur de bunkers l'histoire de la station, celle de l'outil secret qui changea le cours de la WW2 qu'est le radar, ainsi que la vie des civils et des soldats allemands sur Douvres-la-Délivrande. Exposition photo sur le personnel féminin de la Luftwaffe et RAF, durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que diverses animations incluant la visite du musée en autonomie. .

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 @StationRadar44EH

