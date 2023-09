Visite guidée Matrimoine de Villejean à Beauregard Station métro Villejean – Université Rennes, 1 septembre 2023, Rennes.

Visite guidée Matrimoine de Villejean à Beauregard 1 et 2 septembre Station métro Villejean – Université Gratuit

De 17h à 18h30

En lien avec la thématique des cinés en plein air « Les Héroïnes » cet été, nous vous proposons le 1er septembre une visite guidée autour du Matrimoine dans les quartiers de Villejean à Beauregard.

Un guide de Destination Rennes vous accompagnera sur une balade à pieds d’1h30. Celle-ci démarrera de la station de métro Villejean-Université et et sera construite en 2 étapes phares : le campus Villejeau Université (ESSCargot, œuvre de Claire Lucas et de C215) et Beauregard (Œuvre d’Aurélie Nemours et architecture d’Odile Decq).

Vous regagnerez ainsi le parc de Beauregard et vous pourrez profiter des animations en avant-séance, de restauration, buvette sur site avant la projection à 21h30 de « We Want Sex Equality » de Nigel Cole.

-> Places limitées à 30 personnes – Inscription par mail : c.colin@rennesmetropole.fr

Station métro Villejean – Université Villejean-Université, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne [{« link »: « mailto:c.colin@rennesmetropole.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T17:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:30:00+02:00

2023-09-02T17:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:30:00+02:00