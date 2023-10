Conférence grand public des mercredis d’endoume Station marine d’Endoume, rue de la batterie des Lions, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement, 25 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des conférences grand public des « Mercredis d’Endoume », ce mois-ci nous accueillons Frédéric Guibal, chercheur au CNRS en dendrochronologie sue le thème « Bois d’hier. Bois d’aujourd’hui. Une lecture diachronique des cernes des arbres »..

2023-10-25 19:00:00 fin : 2023-10-25 20:00:00. .

Station marine d’Endoume, rue de la batterie des Lions, 13007 Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the « Mercredis d’Endoume » series of lectures for the general public, this month we welcome Frédéric Guibal, CNRS researcher in dendrochronology, on the theme of « Bois d?hier. Bois d?aujourd?hui. A diachronic reading of tree rings ».

En el marco del ciclo de conferencias « Mercredis d’Endoume » destinadas al público en general, este mes recibimos a Frédéric Guibal, investigador del CNRS en dendrocronología, con el tema « Bois d’hier. La madera hoy ». Una lectura diacrónica de los anillos de los árboles ».

Im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe « Mercredis d’Endoume » begrüßen wir diesen Monat Frédéric Guibal, Forscher am CNRS im Bereich Dendrochronologie, zum Thema « Bois d?hier. Bois d’aujourd’hui. Une lecture diachronique des cernes des arbres » (Eine diachrone Lesart der Baumringe).

Mise à jour le 2023-10-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille