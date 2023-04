Les Z’oubliés du frigo, alimentation durable et commerce équitable, quelques recettes pour un monde meilleur ? Station MAIF (au sein de la Gare) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nous le savons, consommer de saison est la base d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement ! Mais savoir comment utiliser certains légumes sans se lasser c’est une autre paire de manche !

Au cours de cet atelier vous (re)découvrirez certains légumes mal aimés et des modes de consommation et conservation antigaspi qui vous permettrons de tirer profit des oubliés du frigos, pour adopter une alimentation durable, saine et abordable !

Au cours de cet atelier vous (re)découvrirez certains légumes mal aimés et des modes de consommation et conservation antigaspi qui vous permettrons de tirer profit des oubliés du frigos, pour adopter une alimentation durable, saine et abordable !

Au menu dégustation à l'aveugle, tuto de base et échanges autour des recettes… et si construire un monde meilleur ça passait aussi simplement par notre cuisine ?

