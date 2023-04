Inauguration de l’exposition Commerce Equitable à la Station Maif Station MAIF (au sein de la Gare) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Inauguration de l’exposition Commerce Equitable à la Station Maif Station MAIF (au sein de la Gare), 10 mai 2023, Rennes. Inauguration de l’exposition Commerce Equitable à la Station Maif Mercredi 10 mai, 12h00 Station MAIF (au sein de la Gare) entrée libre Inauguration de l’exposition sur le Commerce Equitable, en résidence à la Station MAIF du 10 au 28 mai 2023. Au menu : exposition, jeux et échanges sur les principes du commerce équitable et de la consommation responsable.

Nos choix de consommation influence le monde alors saisissons l’opportunité de partager les valeurs qui nous rapprochent ! Station MAIF (au sein de la Gare) 19 place de la Gare 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T12:00:00+02:00 – 2023-05-10T14:00:00+02:00

2023-05-10T12:00:00+02:00 – 2023-05-10T14:00:00+02:00 Exposition Commerce Equitable QE_stationMaifTiGrains

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Station MAIF (au sein de la Gare) Adresse 19 place de la Gare 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Station MAIF (au sein de la Gare) Rennes

Station MAIF (au sein de la Gare) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Inauguration de l’exposition Commerce Equitable à la Station Maif Station MAIF (au sein de la Gare) 2023-05-10 was last modified: by Inauguration de l’exposition Commerce Equitable à la Station Maif Station MAIF (au sein de la Gare) Station MAIF (au sein de la Gare) 10 mai 2023 Rennes Station MAIF (au sein de la Gare) Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine