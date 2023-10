Repair Café StationF Station F Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Repair Café StationF 21 et 22 octobre Station F

Réservez les date du 21 et 22 octobre, de 14h à 17h à stationF.

Votre chemise préférée est déchirée ? Une robe qui a besoin d’être réparée ? Rejoignez-nous pour deux journées pleine de durabilité et de style au Repair Cafe de Fix That Shirt.

Nous sommes là pour vous aider à redonner vie à vos vêtements, afin que vous puissiez rester élégant tout en réduisant les déchets de l’industrie de la mode. Et en tant qu’offre spéciale exclusivement pour le personnel et startups de la pépinière, nous offrons une réduction de 20% sur toutes les réparations opérées lors de l’événement.

Les places sont limitées, alors n’oubliez pas de vous inscrire ici pour réserver votre réparation à prix réduit.

Rejoignez-nous au Repair Cafe de Fix That Shirt le 21/10/2023 et 22/10/2023 de 14h CET à 17h CET à StationF. Inscrivez-vous dès maintenant et réservez votre place – nous avons hâte de vous y voir !

Station F 5 parvis Alan Turing 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KhfWGvefjEc5ZfWk7 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00