Cérémonie Fondation Georges Besse 2023 Station F Paris Catégorie d’Évènement: Paris Cérémonie Fondation Georges Besse 2023 Station F Paris, 7 octobre 2023, Paris. Cérémonie Fondation Georges Besse 2023 Samedi 7 octobre, 09h30 Station F Depuis près de 35 ans, la Fondation Georges Besse aide des étudiants scientifiques de bon niveau, qu’ils soient en Terminale, en classes préparatoires, en université ou en début de cycle ingénieur, à réaliser leur ambition de devenir ingénieur. Station F 5, parvis Alan Turing – 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T14:30:00+02:00

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T14:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Station F Adresse 5, parvis Alan Turing - 75013 Paris Ville Paris Lieu Ville Station F Paris latitude longitude 48.83334;2.371797

Station F Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/