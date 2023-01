Concours de Start Up Total EDHEC Entreprendre Station F Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Votre Start Up est immatriculée au RCS depuis moins de 2 ans ? Vous êtes éligibles ! Totalement gratuit

Appel à candidatures au concours national de Start Up Total EDHEC Entreprendre handicap moteur mi Station F 5 parvis Alan Turing, 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris 75013 Paris Île-de-France [{« link »: « https://concours-tee-2023.selecteev.io/apply »}] LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES L’association Total EDHEC Entreprendre organise la 29ème édition de son concours national de startups labellisé French Tech et soutenu par nos 11 partenaires parmi lesquels Total Énergie, BNP Paribas ou encore KPMG ! Jusqu’au 12 février, remplissez le dossier de candidature en cliquant sur ce lien : https://concours-tee-2023.selecteev.io/apply et tentez de remporter un des prix décernés par nos partenaires durant la finale à Station F !

