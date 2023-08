BALADE NOCTURNE SENSORIELLE Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet, 13 octobre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Les vendredis et dimanches du 13 octobre au 5 novembre, Grégory Chamming’s vous propose une balade nocturne sensorielle sur le Mont Lozère !

∙ Durée : environ 2h30

∙ Prévoir : bonnes chaussures, vêtements chauds.

∙ Tarifs :

– Plein : 15€ animation ….

2023-10-13 fin : 2023-10-13 22:30:00. EUR.

Station du Mont Lozère

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Fridays and Sundays from October 13 to November 5, Grégory Chamming?s offers you a sensory night walk on Mont Lozère!

? Duration: approx. 2h30

? Please bring good shoes and warm clothing.

? Prices :

– Full: 15? animation …

Los viernes y domingos del 13 de octubre al 5 de noviembre, Grégory Chamming?s le invita a una visita nocturna sensorial del Monte Lozère

? Duración: 2h30 aprox

? Lleve buen calzado y ropa de abrigo.

? Precios :

– Precio completo: 15? animación …

Freitags und sonntags vom 13. Oktober bis zum 5. November lädt Grégory Chamming?s Sie zu einem nächtlichen Spaziergang mit allen Sinnen auf den Mont Lozère ein!

? Dauer: ca. 2,5 Stunden

? Mitzubringen sind: gute Schuhe, warme Kleidung.

? Preise:

– Erwachsene: 15? Animation …

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Mont Lozère