INITIATION À LA MYCOLOGIE : LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet, 15 septembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Les vendredis et dimanches du 15 septembre au 5 novembre, Grégory Chamming’s vous propose une balade pédagogique à la découverte des champignons à la station du Mont-Lozère.

∙ Durée : environ 2h30 (Tout public !)

∙ Prévoir : bonnes chaussures, vêteme….

2023-09-15 fin : 2023-09-15 17:30:00. EUR.

Station du Mont Lozère

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Fridays and Sundays from September 15 to November 5, Grégory Chamming’s offers an educational mushroom tour at the Mont-Lozère resort.

? Duration: approx. 2h30 (All ages!)

? Please bring: good shoes, clothes and…

Los viernes y domingos del 15 de septiembre al 5 de noviembre, Grégory Chamming’s le propone un paseo didáctico para descubrir las setas en la estación de Mont-Lozère.

? Duración: aprox. 2h30 (¡Para todas las edades!)

? No olvide: buen calzado, ropa de abrigo y…

Freitags und sonntags vom 15. September bis zum 5. November bietet Ihnen Gregory Chamming’s einen pädagogischen Spaziergang zur Entdeckung der Pilze in der Station Mont-Lozère an.

? Dauer: ca. 2,5 Stunden (Für alle Altersgruppen!)

? Mitzubringen sind: gutes Schuhwerk, Kleidung…

