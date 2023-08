« NOTRE GRAND CERF, LE BRAME » : ECOLOGIE, MOEURS, OBSERVATION ET ÉCOUTE Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet, 15 septembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Les vendredis et dimanches du 15 septembre au 8 octobre, en fin de journée, Grégory Chamming’s vous propose une découverte de l’écologie, mœurs, observation et écoute… du cerf et de son brame.

∙ Durée : environ 2h30

∙ Prévoir : bonnes chaussures, vêt….

2023-09-15 fin : 2023-09-15 21:00:00. EUR.

Station du Mont Lozère

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Fridays and Sundays from September 15 to October 8, at the end of the day, Grégory Chamming?s invites you to discover the ecology, m?urs, observation and listening? of the deer and its bellowing.

? Duration: approx. 2h30

? Please bring: good shoes, clothes and…

Los viernes y domingos del 15 de septiembre al 8 de octubre, al final de la jornada, Grégory Chamming?s le invita a descubrir la ecología, las costumbres, la observación y la escucha? del ciervo y su bramido.

? Duración: unas 2 horas y media

? No olvide: buen calzado, ropa de abrigo y…

Freitags und sonntags vom 15. September bis zum 8. Oktober bietet Ihnen Grégory Chamming?s am Ende des Tages eine Entdeckungsreise durch die Ökologie, die Mauern, die Beobachtung und das Hören des Hirsches und seines Röhrens an.

? Dauer: ca. 2,5 Stunden

? Mitzubringen sind: gutes Schuhwerk, Kleidung und…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Mont Lozère