BOTANIQUE AU MAS DE LA BARQUE Station du Mas de la Barque Villefort, 25 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

On se donne rendez-vous à 16h au Mas de la Barque, le village de gîtes au cœur du Parc National Des Cévennes. Après un rapide tour des envies et connaissances de chacun, on se mettra en route pour une petite randonnée au gré des arbres et plantes ren….

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Station du Mas de la Barque

Villefort 48800 Lozère Occitanie



We’ll meet at 4pm at Mas de la Barque, the gîte village in the heart of the Cévennes National Park. After a quick round-up of everyone’s wishes and knowledge, we’ll set off for a short hike among the trees and plants to be found in the…

Nos reuniremos a las 16:00 en el Mas de la Barque, el pueblo de la casa rural situado en el corazón del Parque Nacional de las Cevenas. Después de una rápida charla sobre lo que te gustaría hacer y lo que sabes, saldremos para una corta caminata entre los árboles y plantas que encontraremos en el…

Wir treffen uns um 16 Uhr in Mas de la Barque, dem Feriendorf im Herzen des Nationalparks Cevennen. Nach einem kurzen Rundgang über die Wünsche und Kenntnisse jedes Einzelnen machen wir uns auf den Weg zu einer kleinen Wanderung entlang der Bäume und Pflanzen, die wir hier finden…

Mise à jour le 2023-07-14 par 48 – OT Mont Lozère