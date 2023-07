ASTRONOMIE DANS LE PARC NATIONAL DES CEVENNES Station du Mas de la Barque Villefort, 25 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Rendez-vous à 19h30 en juillet et 19h en août au mas de la Barque, au cœur du Parc National des Cévennes. Petit tour d’horizon des connaissances et attentes de chacun avant de se lancer dans une petite randonnée en direction d’un petit sommet dégagé…..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 23:30:00. EUR.

Station du Mas de la Barque

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Meet at 7.30pm in July and 7pm in August at the Mas de la Barque, in the heart of the Cévennes National Park. We’ll have a quick look at what we know and what we’re looking for, before setting off on a short hike to a small, clear summit….

Quedamos a las 19.30 h en julio y a las 19 h en agosto en el Mas de la Barque, en el corazón del Parque Nacional de las Cevenas. Haremos un rápido repaso de lo que sabemos y de lo que buscamos antes de emprender una corta caminata hasta una pequeña cumbre despejada….

Wir treffen uns im Juli um 19:30 Uhr und im August um 19:00 Uhr am Mas de la Barque, im Herzen des Nationalparks der Cevennen. Kurzer Überblick über die Kenntnisse und Erwartungen jedes Einzelnen, bevor wir uns auf eine kleine Wanderung in Richtung eines kleinen, freien Gipfels begeben….

Mise à jour le 2023-07-14 par 48 – OT Mont Lozère