Gironde Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux Station d’épuration Louis Fargue Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux 16 et 17 septembre Station d’épuration Louis Fargue Gratuit. Sur inscription. Comment gère-t-on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une agglomération de la taille de Bordeaux ? Comment intégrer une station d’épuration dans un projet d’urbanisme global : traitement de l’eau, traitement des boues, traitement de l’air, valorisation énergétique et environnementale ? Venez découvrir ce joyau de technologie au cœur d’un quartier en pleine mutation ! Station d’épuration Louis Fargue 88 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lagaronnecommenceici.fr/jep2023/4-la-station-depuration-louis-fargue-a-bordeaux/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

