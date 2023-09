Visite de la Station d’Epuration d’Eguilles (13) Station d’épuration d’éguilles Éguilles, 16 septembre 2023, Éguilles.

Visite de la Station d’Epuration d’Eguilles (13) Samedi 16 septembre, 09h00, 10h30 Station d’épuration d’éguilles Inscription obligatoire

La station d’épuration de la Métropole Aix-Marseille Provence située à Eguilles vous ouvre ses portes. Suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement pour les transformer en eau propre prête à être restituée à la nature. Venez visiter cette installation qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la faune et la flore locales et découvrez l’envers du décor du traitement de l’eau de manière captivante ! Durant la visite, vous découvrirez également la plateforme de compostage du site et pourrez repartir avec du compost végétal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Veolia