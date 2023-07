Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy (CUA) station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-LAURENT BLANGY Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy (CUA) station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy, 16 septembre 2023, Saint-Laurent-Blangy. Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy (CUA) Samedi 16 septembre, 09h30, 10h45, 13h45, 15h00 station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy Places limitées à 30 personnes pour chaque session Cette visite commentée vous invite à découvrir les dessous de l’assainissement de l’eau, à travers une visite guidée et commentée de la station d »épuration, équipement indispensable pour dépolluer les eaux et les rendre propres à la nature. station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy Saint laurent blangy, rue du becquerelle Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais https://evdr.co/6oouxw [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/6oouxw »}] https://evdr.co/6oouxw La société des Eaux du Grand Arras ouvrira les portes de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy, patrimoine de la Communauté Urbaine d’Arras, le samedi 16 septembre. Vous souhaitez savoir où partent vos eaux usées une fois votre douche prise ou votre chasse d’eau tirée, savoir quel incroyable site les traite et ce qu’elles deviennent, alors inscrivez-vous ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

