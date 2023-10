Journée cycle de l’eau Station d’Epuration de Reims Saint-Brice-Courcelles Catégories d’Évènement: Marne

Saint-BRICE COURCELLES Journée cycle de l’eau Station d’Epuration de Reims Saint-Brice-Courcelles, 7 octobre 2023, Saint-Brice-Courcelles. Journée cycle de l’eau Samedi 7 octobre, 09h00, 14h00 Station d’Epuration de Reims gratuit Venez découvrir ou redécouvrir le cycle de l’eau : de la production d’eau potable jusqu’au rejet des eaux épurées dans le milieu naturel, en passant par les conseils pratiques aux usagers pour faire des économies et bien consommer l’eau, adopter les bons gestes pour l’environnement et le bon fonctionnement des ouvrages…. Station d’Epuration de Reims Chemin des Temples, Saint-Brice-Courcelles Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 cycle de l’eau bons gestes Détails Catégories d’Évènement: Marne, Saint-BRICE COURCELLES Autres Lieu Station d'Epuration de Reims Adresse Chemin des Temples, Saint-Brice-Courcelles Ville Saint-Brice-Courcelles Departement Marne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Station d'Epuration de Reims Saint-Brice-Courcelles latitude longitude 49.279637;3.988656

