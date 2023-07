Visite guidée de la station d’épuration de Loison-sous-Lens Station d’épuration de Loison-sous-Lens Loison-sous-Lens, 16 septembre 2023, Loison-sous-Lens.

Visite guidée de la station d’épuration de Loison-sous-Lens Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Station d’épuration de Loison-sous-Lens Visites limitées à 16 personnes par session

Cette station d’épuration traite les eaux usées de 8 communes (100 000 habitants) et se veut une vitrine écologique du territoire, grâce à ses noimbreux aménagements et innovations technologiques.

Station d’épuration de Loison-sous-Lens Loison-sous-Lens, route de Lens Loison-sous-Lens 62218 Pas-de-Calais https://evdr.co/fdb60w [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/fdb60w »}] https://evdr.co/fdb60w Visite guidée et commentée d’une station d’épuration à la pointe de la technologie. A travers cette visite, vous découvrirez le process permettant de traiter les eaux usées et de rendre une eau propre à la nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Veolia – Crédit Guillaume Cugier