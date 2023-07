Une station d’épuration face aux défis climatiques est à découvrir dans cette visite guidée Station d’épuration de Florac Florac Trois Rivières, 16 septembre 2023, Florac Trois Rivières.

Une station d’épuration face aux défis climatiques est à découvrir dans cette visite guidée 16 et 17 septembre Station d’épuration de Florac Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 personnes. Durée : 1h30.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite guidée de la station d’épuration de Florac.

Station d’épuration de Florac Route de Mende, 48400 Florac-Trois-Rivières Florac Trois Rivières 48400 Florac Lozère Occitanie https://www.veolia.com/fr [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/ghdjcw »}] https://evdr.co/ghdjcw À l’heure où la sécheresse frappe le sud de la France, venez visiter la station d’épuration de Florac et découvrez comment fonctionne le traitement des eaux usées.

C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur le grand cycle de l’eau et la préservation du milieu naturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00