Visite guidée de la station d’épuration de Cucq (CA2BM) Station d’épuration de Cucq Cucq, 16 septembre 2023, Cucq.

Venez découvrir une station d’épuration moderne et parfaitement intégrée à son environnement. Traitant les eaux usées du Touquet, de Cucq de Merlimont-Plage, de Merlimont-Ville et d’Étaples, cet équipement permet de rendre une eau propre à la rivière Canche et participe pleinement à une meilleure qualité de l’eau en bordure de mer

Station d'épuration de Cucq Cucq, avenue d'étaples Cucq 62780 Pas-de-Calais https://evdr.co/74zvvw

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Veolia – Crédit Sébastien Jarry