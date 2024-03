Station d’écoute suspendue Lieu de rendez-vous Hangar aux manoeuvres Besançon, samedi 18 mai 2024.

Ils, elles cohabitent avec nous depuis plusieurs milliers d’années. Ils et elles partagent notre quotidien, nos espaces de vies. Les multiples espèces à plumes, à poils, à antennes, à écailles vivent proche de nous, et échappent souvent à notre attention. La station d’écoute suspendue vous propose un petit voyage pour tendre l’oreille, entendre et percevoir le foisonnement des formes de vies qui s’expriment sous de multiples formes.

Vous quittez temporairement le sol dans des structures suspendues et voguerez dans cette parenthèse au gré des pièces sonores.

Public concerné à partir de 7 ans / tout public

en intérieur

assis sur chaise EUR.

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18 16:20:00

Lieu de rendez-vous Hangar aux manoeuvres 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

