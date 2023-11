Course ski FFS U10- VAL LOURON STATION DE VAL LOURON Génos, 3 mars 2024, Génos.

Génos,Hautes-Pyrénées

Course FFS de secteur (Coupe B) catégorie U12 organisée par le Ski Club de Val Louron.

Slalom géant sur la piste de Sarrouyes.

2024-03-03 09:00:00 fin : 2024-03-03 14:00:00. .

STATION DE VAL LOURON VAL LOURON

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



FFS sector race (Coupe B) U12 category organized by the Val Louron Ski Club.

Giant slalom on the Sarrouyes piste

Carrera sectorial FFS (Coupe B) categoría U12 organizada por el Club de Esquí Val Louron.

Eslalon gigante en la pista de Sarrouyes

FFS-Sektorrennen (Coupe B) Kategorie U12, organisiert vom Ski Club Val Louron.

Riesenslalom auf der Piste von Sarrouyes

Mise à jour le 2023-11-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65