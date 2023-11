Course ski FFS U16 et U18 – VAL LOURON STATION DE VAL LOURON Génos Catégories d’Évènement: Génos

Hautes-Pyrénées Course ski FFS U16 et U18 – VAL LOURON STATION DE VAL LOURON Génos, 10 février 2024, Génos. Génos,Hautes-Pyrénées Course FFS de secteur (Coupe B) catégories U18 à Masters organisée par le Ski Club de Val Louron.

Slalom sur la piste des Rochers.

2024-02-10 09:00:00 fin : 2024-02-10 14:00:00. .

STATION DE VAL LOURON VAL LOURON

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



FFS sector race (Coupe B) categories U18 to Masters organized by the Val Louron Ski Club.

Slalom on the Rochers piste Carrera sectorial FFS (Coupe B) categorías Sub18 a Masters organizada por el Club de Esquí de Val Louron.

Slalom en la pista de Rochers FFS-Sektorrennen (Coupe B) der Kategorien U18 bis Masters, organisiert vom Ski Club Val Louron.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65 Détails Catégories d'Évènement: Génos, Hautes-Pyrénées

